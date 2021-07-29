Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Два хорватских дуэта сразятся за титул олимпийских чемпионов в мужском парном разряде

Два хорватских дуэта сразятся за титул олимпийских чемпионов в мужском парном разряде
Комментарии

Определились дуэты, которые сразятся за титул олимпийских чемпионов в парном мужском разряде на олимпийском турнире по теннису в Токио (Япония). Болельщиков ожидает хорватский финал.

Финалистами турнира стали два хорватских дуэта — Иван Додиг / Марин Чилич и Мате Павич / Никола Мектич.

Иван Додиг и Марин Чилич в своём полуфинале оказались сильнее Майкла Винуса и Маркуса Даниэла из Новой Зеландии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу хорватов. А Мате Павич и Никола Мектич обыграли американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 6:4.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Олимпиада — парный разряд (м). 1/2 финала
29 июля 2021, четверг. 09:10 МСК
Майкл Винус
Новая Зеландия
Майкл Винус
Маркус Даниэл
Новая Зеландия
Маркус Даниэл
М. Винус М. Даниэл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
И. Додиг М. Чилич
Олимпиада — парный разряд (м). 1/2 финала
29 июля 2021, четверг. 11:00 МСК
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
М. Павич Н. Мектич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Теннис Сандгрен
США
Теннис Сандгрен
О. Крайчек Т. Сандгрен
Новость по теме
Даниил Медведев — о поражении на Олимпиаде: ужасно обидно. Стыдно
Новак Джокович идёт на «Золотой шлем»! Его кто-то вообще может остановить? Новак Джокович идёт на «Золотой шлем»! Его кто-то вообще может остановить?
Российский полуфинал Олимпиады в теннисе сорвался. Медведев выдохся и проиграл Российский полуфинал Олимпиады в теннисе сорвался. Медведев выдохся и проиграл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021