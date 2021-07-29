Два хорватских дуэта сразятся за титул олимпийских чемпионов в мужском парном разряде

Определились дуэты, которые сразятся за титул олимпийских чемпионов в парном мужском разряде на олимпийском турнире по теннису в Токио (Япония). Болельщиков ожидает хорватский финал.
Финалистами турнира стали два хорватских дуэта — Иван Додиг / Марин Чилич и Мате Павич / Никола Мектич.
Иван Додиг и Марин Чилич в своём полуфинале оказались сильнее Майкла Винуса и Маркуса Даниэла из Новой Зеландии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу хорватов. А Мате Павич и Никола Мектич обыграли американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 6:4.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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