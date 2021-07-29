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Даниил Медведев — о поражении на Олимпиаде: ужасно обидно. Стыдно

Даниил Медведев — о поражении на Олимпиаде: ужасно обидно. Стыдно
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио с испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

«Очень хорошо играл соперник, к сожалению. Может, я выиграл лучшие какие-то турниры, но тут Олимпиада, матчи навылет. Он играл лучше меня, я мог, наверное, чуть лучше подавать, особенно во втором сете, потому что в первом сете шансов не было. Во втором вёл с брейком, по-моему, не попал ни одной первой подачей. Конечно, ужасно обидно. Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну.

Больше обидно, чем на любом другом турнире, стыдно. Но таков теннис, придется пережить это. Буду играть следующие турниры, стараться лучше», — цитирует Медведева сайт «Матч ТВ».

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