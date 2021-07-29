Тарпищев объяснил поражение Весниной и Кудерметовой в полуфинале Олимпиады

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Елены Весниной и Вероники Кудерметовой в полуфинале женского парного разряда на Олимпийских играх в Токио. Россиянки уступили чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой со счётом 3:6, 6:3, 6:10.
«Не сказал бы, что Веснина и Кудерметова легко отдали тай-брейк. Первый сет начался неудачно, было 15:40 – если бы удалось брейкануть, то игра была бы другой. Повлиял и ветер в начале – Веснина играет плоскими ударами, было много ударов первыми ударами – а по ветру мяч часто улетал в аут. Второй сет и 6:1 могли выигрывать.
Чешки – первая пара в мире, мы проигрывали в нюансах, но качество игры было хорошим. Но, к сожалению, не сложилось», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Также Тарпищев рассказал о ситуации в миксте, где в полуфинал вышли две российские пары. За выход в финал Веснина и Аслан Карацев сыграют с сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем, а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв встретятся с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.
«Бронза в миксте нам гарантирована. Ждём завтра Джоковича, он будет соперником против Весниной и Карацева, у Павлюченковой и Рублёвой тоже серьёзные соперники – против первой ракетки мира и ветерана тенниса. Будет сложно, но сам факт, что мы впервые в истории микстов добрались так далеко, радует. Будем ждать побед, ребята бьются, к самоотдаче вопросов нет», — сказал Тарпищев.
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