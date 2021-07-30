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Тарпищев отреагировал на исторический выход Хачанова в финал Олимпиады

Тарпищев отреагировал на исторический выход Хачанова в финал Олимпиады
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова в финал Олимпиады в Токио.

«Хачанов сыграл лучший матч в карьере. Самое главное — Карен очень здорово подавал. Подача давала ему позиционное преимущество по ходу встречи с Карреньо-Бустой. Проблема испанца была в том, что он не мог найти вариант для контратаки — в таком случае ему приходилось больше бегать. Во втором сете было заметно, что Буста устал. Поймите, любое уменьшение скорости мяча давало бы сопернику манёвр для атаки… Карен лишил соперника такой возможности — это лишь его заслуга.

Хачанов набрал форму — выглядит хорошо. Теперь ждём соперника в финале. Джокович? Подождите, там и Зверев может выйти дальше. Мы же начинаем подготовку к финалу», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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