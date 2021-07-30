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Карен Хачанов сыграет в финале Олимпиады в Токио

Карен Хачанов сыграет в финале Олимпиады в Токио
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал на олимпийском турнире в Токио, в полуфинале обыграв в двух сетах представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Карен 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки, также Пабло не реализовал свой единственный брейк.

За звание олимпийского чемпиона Карен Хачанов поспорит с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.

Финал мужского турнира в одиночном разряде состоится 1 августа.

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Олимпиада (м). 1/2 финала
30 июля 2021, пятница. 09:05 МСК
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Пабло Карреньо-Буста
11
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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