Карен Хачанов сыграет в финале Олимпиады в Токио
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал на олимпийском турнире в Токио, в полуфинале обыграв в двух сетах представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Карен 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки, также Пабло не реализовал свой единственный брейк.
За звание олимпийского чемпиона Карен Хачанов поспорит с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.
Финал мужского турнира в одиночном разряде состоится 1 августа.
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Олимпиада (м). 1/2 финала
30 июля 2021, пятница. 09:05 МСК
25
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
11
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Новость по темеТарпищев: Хачанов может выиграть полуфинал Олимпиады
Комментарии
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