Карен Хачанов сыграет в финале Олимпиады в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал на олимпийском турнире в Токио, в полуфинале обыграв в двух сетах представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.



Карен 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки, также Пабло не реализовал свой единственный брейк.



За звание олимпийского чемпиона Карен Хачанов поспорит с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.



Финал мужского турнира в одиночном разряде состоится 1 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся