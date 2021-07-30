Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев в полуфинале обыграл Джоковича и теперь сразится с Хачановым за титул чемпиона ОИ

Зверев в полуфинале обыграл Джоковича и теперь сразится с Хачановым за титул чемпиона ОИ
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал на олимпийском турнире в Токио, в полуфинале проиграв в трёх сетах представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:1, 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Новак 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейков из 9.

За титул олимпийского чемпиона Зверев поспорит с россиянином Кареном Хачановым, обыгравшим испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3.

Таким образом, мечты Джоковича о «Золотом шлеме» оказались разрушены.

Финал мужского турнира в одиночном разряде состоится 1 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Олимпиада (м). 1/2 финала
30 июля 2021, пятница. 10:50 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
1 		6 6
         
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Это сенсация! Джокович проиграл в полуфинале Олимпиады и не соберёт свой «Золотой шлем» Это сенсация! Джокович проиграл в полуфинале Олимпиады и не соберёт свой «Золотой шлем»
Новак Джокович идёт на «Золотой шлем»! Его кто-то вообще может остановить? Новак Джокович идёт на «Золотой шлем»! Его кто-то вообще может остановить?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021