Зверев в полуфинале обыграл Джоковича и теперь сразится с Хачановым за титул чемпиона ОИ

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал на олимпийском турнире в Токио, в полуфинале проиграв в трёх сетах представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:1, 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.
Новак 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейков из 9.
За титул олимпийского чемпиона Зверев поспорит с россиянином Кареном Хачановым, обыгравшим испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:3.
Таким образом, мечты Джоковича о «Золотом шлеме» оказались разрушены.
Финал мужского турнира в одиночном разряде состоится 1 августа.
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