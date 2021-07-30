Никола Мектич и Мате Павич стали чемпионами Олимпиады в парном разряде

Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич стали олимпийскими чемпионами, в финале Олимпиады в Токио (Япония) обыграв дуэт своих соотечественников Иван Додиг — Марин Чилич со счётом 6:4, 3:6, [10:6]. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.
Мектич и Павич 3 раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 5 двойных ошибок и реализованный брейк-пойнт из единственного заработанного.
Ранее новозеландские теннисисты Майкл Винус и Маркус Даниэл стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады, обыграв в матче за третье место американский дуэт Остин Крайчек и Теннис Сандгрен со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
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