Никола Мектич и Мате Павич стали чемпионами Олимпиады в парном разряде

Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич стали олимпийскими чемпионами, в финале Олимпиады в Токио (Япония) обыграв дуэт своих соотечественников Иван Додиг — Марин Чилич со счётом 6:4, 3:6, [10:6]. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.



Мектич и Павич 3 раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 5 двойных ошибок и реализованный брейк-пойнт из единственного заработанного.



Ранее новозеландские теннисисты Майкл Винус и Маркус Даниэл стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады, обыграв в матче за третье место американский дуэт Остин Крайчек и Теннис Сандгрен со счётом 7:6 (7:3), 6:2.



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