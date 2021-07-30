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Никола Мектич и Мате Павич стали чемпионами Олимпиады в парном разряде

Никола Мектич и Мате Павич стали чемпионами Олимпиады в парном разряде
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Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич стали олимпийскими чемпионами, в финале Олимпиады в Токио (Япония) обыграв дуэт своих соотечественников Иван Додиг — Марин Чилич со счётом 6:4, 3:6, [10:6]. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Мектич и Павич 3 раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 5 двойных ошибок и реализованный брейк-пойнт из единственного заработанного.

Ранее новозеландские теннисисты Майкл Винус и Маркус Даниэл стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады, обыграв в матче за третье место американский дуэт Остин Крайчек и Теннис Сандгрен со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

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Олимпиада — парный разряд (м). Финал
30 июля 2021, пятница. 13:10 МСК
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
М. Павич Н. Мектич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 1 10
4 		6 0 6
         
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
И. Додиг М. Чилич
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