Червиченко: когда узнал о российском финале в теннисе, подумал — охренеть можно!

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на выход в финал микста Олимпиады-2020 в Токио (Япония) российских теннисистов. Напомним, Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв разыграют золотые медали между собой.
«Когда узнал о российском финале в теннисе, подумал – охренеть можно! Прошли Джоковича и австралийцев – хоть здесь никто не скажет, что из-за допинга: люди-то приличные. Веснина-то парница заядлая, а у Карацева удары какие-то нехарактерные, все на заднюю молотят, а у него каждый второй удар через боковую. Он очень оригинален – этим и удивляет соперников. Тут можно было рассчитывать на финал, тем более Джокович был расстроенным: непонятно, как можно было проиграть Звереву. А вот победа над австралийцами более неожиданная – Рублёв сейчас в нервном состоянии, много психует. Поэтому эта победа дорогого стоит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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