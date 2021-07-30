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«Отделился от коллектива». Червиченко — о причинах вылета Медведева с Олимпиады-2021

«Отделился от коллектива». Червиченко — о причинах вылета Медведева с Олимпиады-2020
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о причинах неудачного выступления второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Второй сеяный Медведев покинул турнир на стадии четвертьфиналов, уступив испанцу Пабло-Карреньо Бусте со счётом 2:6, 6:7.

«У Дани ещё всё впереди. Он единственный из наших теннисистов, кто останется без медали на Олимпиаде? Тут есть божественное провидение – он не тренировался с командой, а когда играл Хачанов – его не было на трибунах. Может, его за это небеса наказали. Вся команда сидела на трибунах, а он отделился от коллектива – не знаю, по объективным причинам или нет. Приметы для спортсменов важны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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