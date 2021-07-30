Теннисист Рублёв — о выходе в финал ОИ-2020 в миксте: всё так же чувствую себя лузером

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы в полуфинальном матче в миксте на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Рублёв в паре с Анастасией Павлюченковой обыграли австралийский тандем Эшли Барти и Джон Пирс со счётом 5:7, 6:4, [13:11].

«Да, мы в финале Олимпиады, но я всё так же себя чувствую лузером, потому что хочется в одиночке играть. Мне кажется, мы немножко суетились и как-то торопились, делали ошибки, которые обычно не делаем. Не могли поймать волну. В итоге первый сет ушёл. Во втором сете я переключился, стал агрессивнее играть и агрессивнее принимать, Настя стала здорово реагировать с лёта, в сложных ситуациях очень умно играла. На этой волне мы и справились», — приводит слова Рублёва «Р-Спорт».

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