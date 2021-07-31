Тарпищев: для победы на Олимпиаде Хачанову, как в песне Газманова, нужны удача и подача

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о своих ожиданиях от финального олимпийского теннисного противостояния.

«В предстоящем финале главным будет психология. Соперники примерно ровесники, одинакового уровня, счёт личных встреч у них равный — 2:2. Если Хачанов будет держать свою подачу, подавать так же, как в предыдущих двух матчах, то шансы будут хорошие. Две последние игры здесь он подавал идеально. И, конечно, удача. Получается, как в песне Олега Газманова: нужна удача и первая подача», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В финале теннисного олимпийского турнира Хачанов сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

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