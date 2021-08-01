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Чешские теннисистки Крейчикова и Синякова завоевали золото ОИ-2020 в парном разряде

Чешские теннисистки Крейчикова и Синякова завоевали золото ОИ-2020 в парном разряде
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали золотые медали Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в парном разряде. В решающем матче Крейчикова и Синякова в двух сетах обыграли швейцарский тандем Белинда Бенчич/ Виктория Голубич со счётом 7:5, 6:1.

Финальная встреча продлилась 1 час 26 минут. Крейчикова и Синякова (1) 9 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бенчич/Голубич — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Отметим, что у мужчин в парном разряде на Олимпиаде победу одержали хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич.

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Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
01 августа 2021, воскресенье. 09:10 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		1  
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
Б. Бенчич В. Голубич
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