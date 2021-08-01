Чешские теннисистки Крейчикова и Синякова завоевали золото ОИ-2020 в парном разряде
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали золотые медали Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в парном разряде. В решающем матче Крейчикова и Синякова в двух сетах обыграли швейцарский тандем Белинда Бенчич/ Виктория Голубич со счётом 7:5, 6:1.
Финальная встреча продлилась 1 час 26 минут. Крейчикова и Синякова (1) 9 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бенчич/Голубич — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
Отметим, что у мужчин в парном разряде на Олимпиаде победу одержали хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич.
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