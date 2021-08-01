Хачанов: думал, что подача может мне помочь, но она гуляла то туда, то сюда

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в финале Олимпийских игр в Токио, которое ему нанёс немецкий теннисист Александр Зверев.

«Зверев сыграл потрясающий матч. Он играл лучше. Я был готов, я тренировался. Думал, что подача может мне помочь, но она гуляла то туда, то сюда. Нечего больше сказать. Каждый матч — отдельная история. В Монреале я его обыграл 6:3, 6:3. Он здорово подавал, с начала до конца он провёл великолепный матч. Каждый матч может пойти по разному сценарию, в этом матче был лучше. Вот и всё», — сказал Карен Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Александр Зверев — финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, победитель 17 турниров ATP.