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Теннисисты Павлюченкова и Рублёв — чемпионы ОИ-2020, у Весниной и Карацева — серебро

Теннисисты Павлюченкова и Рублёв — чемпионы ОИ-2020, у Весниной и Карацева — серебро
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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами Токио-2020 в миксте.

В решающем матче Павлюченкова и Рублёв одолели соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [13:11]. Таким образом, Веснина и Карацев завоевали серебряные медали Олимпиады в Токио (Япония).

Продолжительность матча россиян составила 1 час 55 минут. Павлюченкова и Рублёв 9 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету Весниной и Карацева — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Напомним, бронзовые награды в миксте достались австралийскому дуэту Эшли Барти/Джон Пирс после снятия сербов Нины Стоянович и Новака Джоковича.

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Олимпиада — микст. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 13:20 МСК
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Е. Веснина А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 0 11
6 		6 5 1 13
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Павлюченкова А. Рублёв
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