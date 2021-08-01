Рублёв — о Хачанове: после финала Олимпиады его дела пойдут в гору

Российский теннисист Андрей Рублёв дал комментарий по поводу своего соотечественника Карена Хачанова, который сегодня завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Я с Кареном особо не разговаривал — увидел его только в тот момент, когда фотографировались все вместе. Он поздравил меня, я — его. Что касается матча, я видел только первый сет. Саша Зверев сыграл очень стабильно — попадал всё, что нужно было попасть. С самого начала сложилось так, что Карен проиграл свою подачу. Не проиграй подачу — могло быть всё по-другому. Это финал Олимпиады, эмоции, нервы… Из-за одного проигранного гейма может сложиться весь матч. В финале побеждают не за счёт уровня, а за счёт психики — кто стабильнее и сильнее в этом плане. Карена можно понять: он провёл невероятный турнир, выиграл крутые матчи. Это очень тяжело. У меня похожая ситуация была в Монте-Карло: до финала показывал нереальный результат, а в финале достаточно легко проиграл.



Финал Олимпиады даст Хачанову уверенности — он опять почувствовал, что может обыгрывать лучших игроков. Сейчас его дела пойдут в гору», — приводит слова Рублёва корреспондент «Чемпионата».