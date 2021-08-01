Аслан Карацев по ошибке взял золотую медаль во время награждения на ОИ-2020

Российский теннисист Аслан Карацев во время церемонии награждения на Олимпийских играх — 2020 в Токио ошибочно забрал золотую медаль.

Напомним, сегодня Аслан Карацев и Елена Веснина уступили в финальном матче смешанного разряда другим российским теннисистам — Андрею Рублёву и Анастасии Павлюченковой.

«По ошибке взял медаль. Казалось, что мы фавориты, сыграли больше матчей в миксте. Но так сложилось», — сказал Карацев после матча.

Напомним, бронзовые награды в миксте достались австралийскому дуэту Эшли Барти/Джон Пирс после снятия сербов Нины Стоянович и Новака Джоковича.

Также сегодня серебряную медаль в одиночном разряде завоевал россиянин Карен Хачанов.

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