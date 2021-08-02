Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

21 эйс помог Джону Иснеру победить в финале турнира в Атланте

21 эйс помог Джону Иснеру победить в финале турнира в Атланте
Комментарии

Американский теннисист Джон Иснер стал победителем турнира ATP-250 в Атланте (США). В финальном матче он обыграл соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (10:8), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

Джон, посеянный под шестым номером, 21 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

Для 36-летнего уроженца Гринсборо это 16-й титул на соревнованиях ATP в карьере. Ранее он выигрывал турнир в Атланте в 2013-2015, 2017 и 2018 годах.

Призовой фонд турнира в Атланте составил более $ 555 тыс. В 2019 году чемпионом этих соревнований стал представитель Австралии Алекс де Минор. В прошлом сезоне турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Атланта. Финал
02 августа 2021, понедельник. 00:10 МСК
Брэндон Накашима
115
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		5  
7 10 		7  
         
Джон Иснер
35
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021