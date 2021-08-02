21 эйс помог Джону Иснеру победить в финале турнира в Атланте

Американский теннисист Джон Иснер стал победителем турнира ATP-250 в Атланте (США). В финальном матче он обыграл соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (10:8), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.
Джон, посеянный под шестым номером, 21 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
Для 36-летнего уроженца Гринсборо это 16-й титул на соревнованиях ATP в карьере. Ранее он выигрывал турнир в Атланте в 2013-2015, 2017 и 2018 годах.
Призовой фонд турнира в Атланте составил более $ 555 тыс. В 2019 году чемпионом этих соревнований стал представитель Австралии Алекс де Минор. В прошлом сезоне турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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