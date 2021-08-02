Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анастасия Павлюченкова осталась на восьмой строчке в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 2 августа российская теннисистка Анастасия Павлюченкова осталась на восьмой строчке. В первой сотне изменений не произошло.



Чемпионская гонка WTA. 2 августа

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5381.

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3778.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 3538.

4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 2680.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 2607.

6 (6). Наоми Осака (Япония) — 2536.

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2325.

8 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2029.

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2010.

10 (10). Кори Гауфф (США) — 2005.

...

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 1658...

21 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 1537...

30 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1052.

31 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1044...

55 (55). Вера Звонарёва (Россия) — 620...

64 (64). Анастасия Потапова (Россия) — 526...

88 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.

89 (89). Светлана Кузнецова (Россия) — 393...

99 (99). Анастасия Гасанова (Россия) — 328...

100 (100). Варвара Грачёва (Россия) — 299.