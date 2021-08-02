Анастасия Павлюченкова: верю, что ещё не до конца раскрыла свой потенциал

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, выигравшая золотую медаль в миксте на Олимпийских играх — 2020 в Токио, рассказала, что ещё не до конца раскрыла свой потенциал и готова прогрессировать дальше.
«Эта пандемия определенно заставила меня многое понять о моём теннисе, потому что я всегда чувствовала, что у меня никогда не было длительного перерыва, поэтому я не знала, что это такое — сидеть дома, быть с семьёй и друзьями, вести нормальную жизнь вдали от тенниса.
У меня было четыре месяца без тенниса, и это заставило меня понять, насколько я ценю эту игру. Я люблю теннис, и я всё еще хочу продолжать играть, верю, что могу раскрыть свой потенциал еще больше.
Сейчас я хочу выигрывать всё, что играю. Хочу выигрывать как можно больше матчей, как можно больше турниров. Хочу показывать хороший теннис и получать удовольствие», — приводит слова Павлюченковой Tennis Majors.
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