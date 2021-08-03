Рублёв – о причинах хейта: в теннисе фанаты теряют большие деньги, если ставят не на того

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как относится к критике со стороны фанатов. Ранее Рублёв стал олимпийским чемпионом Токио (Япония) в миксте, выступая в паре с Анастасией Павлюченковой.

«Да, мощный хейт — нормальная история для большого тенниса. Все теннисисты получают сотни негативных сообщений от фанатов после поражений. Я думаю, это связано с тем, что в большом теннисе очень высокие ставки. И фанаты теряют большие деньги, если ставят не на того спортсмена.

Реагирую ли я на негатив? Сейчас вообще не обращаю внимания. Раньше, когда сообщений было не так много, я мог блокировать пользователей. А сейчас, когда моё место в рейтинге выше и я стал популярнее, могут приходить сотни сообщений после каждого матча. У меня не хватит времени весь этот негатив прочитать и каждого заблокировать», — приводит слова Рублёва Forbes.