Ализе Корне: теперь я понимаю, почему психологическое здоровье спортсменов актуальная тема

Французская теннисистка Ализе Корне подняла популярную тему психологического здоровья спортсменов в своём «твиттере».

Она проиграла представительнице Египта Маяр Шериф в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Бухарест, Румыния) со счётом 2:6, 4:6 и после этого столкнулась с массой оскорблений в соцсетях. Корне прикрепила скриншоты некоторых оскорбительных сообщений, которые отправили ей любители тенниса, к своему посту.

«У меня в запасе осталось ещё где-то 50 таких скриншотов. Я слышала, что психологическое здоровье спортсменов становится актуальной темой… Теперь я лучше понимаю, почему!» — написала Ализе Корне в «Твиттере».

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