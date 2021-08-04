ATP полностью «разморозит» рейтинг после «Мастерса» в Цинциннати

В пресс-службе ATP заявили, что после турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) ассоциация перейдёт к традиционной схеме начисления рейтинговых баллов для теннисистов и полностью «разморозит» рейтинги. Отметим, что «Мастерс» в Цинциннати пройдёт в период с 15 по 22 августа. Ранее на протяжении 52 недель из-за пандемии коронавируса действовали определённые ограничения на списание очков.
С 23 августа 2021 года рейтинг будет рассчитываться по классической схеме – очки будут учитываться на протяжении 52 недель. Так, после турнира в Цинциннати очки, заработанные на нём в предыдущие сезоны (2019, 2020), будут списаны полностью.
Действующим победителем турнира в Цинциннати является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В 2019 году его выиграл россиянин Даниил Медведев.
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