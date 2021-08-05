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Джессика Пегула: Надаль хромает, но борется изо всех сил, чтобы выиграть

Джессика Пегула: Надаль хромает, но борется изо всех сил, чтобы выиграть
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Американская теннисистка Джессика Пегула отреагировала на победу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», испанского теннисиста Рафаэля Надаля на турнире в Вашингтоне (США). Во втором раунде он одолел американца Джека Сока, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1).

«Надаль – один из величайших игроков. Хромает, но борется изо всех сил, чтобы выиграть этот матч. Никто не делает это лучше», — написала Джессика в своём «твиттере».

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 046 340 Надаль, посеянный под первым номером, поспорит с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, получившим 14-й номер посева. Турнир в Вашингтоне завершится 8 августа.

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