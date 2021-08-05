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Стоянович: только я знаю, что чувствовала, когда не сыграла в матче за олимпийскую медаль

Стоянович: только я знаю, что чувствовала, когда не сыграла в матче за олимпийскую медаль
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Сербская теннисистка Нина Стоянович прокомментировала выступление на Олимпийских играх в Токио. В миксте в паре с соотечественником Новаком Джоковичем она должна была сыграть в матче за бронзу, однако её партнёр снялся с игры.

«Только я могу знать, с какими чувствами я столкнулась, когда узнала, что у меня не будет шанса сыграть самый важный матч в карьере за олимпийскую медаль. Я также осознаю, насколько это соревнование наполнило меня самыми глубокими эмоциями и принесло мне много счастья. Я хочу сказать, что в первую очередь я благодарна за то, что оказалась там, среди лучших спортсменов мира. Было честью и привилегией играть с лучшими в истории нашего вида спорта, для нашей страны. СПАСИБО всем вам за поддержку и любовь, которые вы дарили мне в этот период. Год продолжается, нас ждут новые испытания. Я буду ценить каждую минуту, проведенную в Токио», — подписала Нина своё детское фото с Джоковичем в "инстаграме".

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Нины Стоянович.

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