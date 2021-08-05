Стоянович: только я знаю, что чувствовала, когда не сыграла в матче за олимпийскую медаль

Сербская теннисистка Нина Стоянович прокомментировала выступление на Олимпийских играх в Токио. В миксте в паре с соотечественником Новаком Джоковичем она должна была сыграть в матче за бронзу, однако её партнёр снялся с игры.
«Только я могу знать, с какими чувствами я столкнулась, когда узнала, что у меня не будет шанса сыграть самый важный матч в карьере за олимпийскую медаль. Я также осознаю, насколько это соревнование наполнило меня самыми глубокими эмоциями и принесло мне много счастья. Я хочу сказать, что в первую очередь я благодарна за то, что оказалась там, среди лучших спортсменов мира. Было честью и привилегией играть с лучшими в истории нашего вида спорта, для нашей страны. СПАСИБО всем вам за поддержку и любовь, которые вы дарили мне в этот период. Год продолжается, нас ждут новые испытания. Я буду ценить каждую минуту, проведенную в Токио», — подписала Нина своё детское фото с Джоковичем в "инстаграме".
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Нины Стоянович.
- 5 августа 2021
-
14:49
-
11:09
-
09:30
-
07:36
-
02:37
-
01:54
-
00:36
- 4 августа 2021
-
23:58
-
23:26
-
22:48
-
20:49
-
19:26
-
12:57
-
10:45
-
09:36
-
08:23
-
01:07
- 3 августа 2021
-
23:59
-
16:06
-
13:32
-
10:52
-
01:00
-
00:33
- 2 августа 2021
-
21:59
-
19:30
-
18:54
-
18:45
-
17:00
-
13:26
-
13:00
-
12:52
-
07:54
-
06:45
-
06:40
-
06:09