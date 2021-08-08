Касаткина в двух сетах разобралась с Мертенс из Бельгии и вышла в финал турнира в Сан-Хосе

В Сан-Хосе (США) на арене «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся полуфинальная встреча турнира WTA 500 между 25-летней Элисе Мертенс (17-е место рейтинга) из Бельгии и 24-летней представительницей России Дарьей Касаткиной (31-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Касаткиной в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.
Касаткиной удалось совершить четыре подачи навылет, в то время как у её оппонентки лишь одна. Мертенс совершила семь двойных ошибок против одной у Касаткиной. По реализованным брейк-пойнтам впереди представительница России – 3 из 14 (21%) против 0 из 1 (0%) у бельгийки.
В финале Касаткина встретится с победительницей встречи между хорваткой Анной Конюх (116-е место рейтинга) и американкой Даниэль Коллинз (36-е место рейтинга).
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