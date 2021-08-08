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Дарья Касаткина прокомментировала выход в финал турнира в Сан-Хосе

Дарья Касаткина прокомментировала выход в финал турнира в Сан-Хосе
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31-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над Элисе Мертенс из Бельгии в полуфинале турнира в Сан-Хосе.

«Пусть мы сыграли всего два сета, для меня это был довольно напряжённый матч. Рада, что победила в двух, потому что я потратила много сил в предыдущих матчах, и сегодня было важно выиграть как можно быстрее. Здорово, что у меня получилось», — цитирует Касаткину WTA Tennis

По итогам турнира Касаткина вернется в топ-30. Вне зависимости от исхода финала она займет 27-ю строчку.

Дарья Касаткина — победительница пяти турниров WTA, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

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