Денис Шаповалов: за последние пару месяцев мой уровень игры поднялся ещё на пару ступеней
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Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился ожиданиями от выступления на домашнем турнире в Торонто.
«Я очень взволнован, Уимблдон дал отличный импульс. Я чувствую, что за последние пару месяцев мой уровень игры поднялся ещё на пару ступеней.
Сейчас я ощущаю огромную уверенность в себе и вижу, что могу соревноваться с кем угодно. Я чувствую, что становлюсь действительно большой угрозой. Это крайне здорово», — приводит слова Шаповалова Tennis Head.
Денис Шаповалов — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалист Кубка Дэвиса (2019) в составе сборной Канады.
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