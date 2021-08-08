Денис Шаповалов: за последние пару месяцев мой уровень игры поднялся ещё на пару ступеней

Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился ожиданиями от выступления на домашнем турнире в Торонто.

«Я очень взволнован, Уимблдон дал отличный импульс. Я чувствую, что за последние пару месяцев мой уровень игры поднялся ещё на пару ступеней.



Сейчас я ощущаю огромную уверенность в себе и вижу, что могу соревноваться с кем угодно. Я чувствую, что становлюсь действительно большой угрозой. Это крайне здорово», — приводит слова Шаповалова Tennis Head.

Денис Шаповалов — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалист Кубка Дэвиса (2019) в составе сборной Канады.