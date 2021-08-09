Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Остапенко завершила выступление на турнире в Монреале, проиграв в первом круге

Елена Остапенко завершила выступление на турнире в Монреале, проиграв в первом круге
Комментарии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В стартовом матче чемпионка «Ролан Гаррос — 2017» проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 1:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 13 минут. Остапенко ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Синяковой — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Синякова сразится с пятой сеяной Гарбинье Мугурусой из Испании.

Призовой фонд турнира в Монреале составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является канадская теннисистка Бьянка Андрееску. В основную сетку Монреаля попали четыре россиянки — Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Монреаль. 1-й круг
09 августа 2021, понедельник. 18:15 МСК
Елена Остапенко
32
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Катержина Синякова
55
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021