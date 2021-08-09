Елена Остапенко завершила выступление на турнире в Монреале, проиграв в первом круге

Латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
В стартовом матче чемпионка «Ролан Гаррос — 2017» проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 1:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 13 минут. Остапенко ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Синяковой — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В следующем круге Синякова сразится с пятой сеяной Гарбинье Мугурусой из Испании.
Призовой фонд турнира в Монреале составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является канадская теннисистка Бьянка Андрееску. В основную сетку Монреаля попали четыре россиянки — Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
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