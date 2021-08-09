Карацев вместе с Лайовичем вышел в 1/8 финала турнира в парном разряде в Торонто

Российский теннисист Аслан Карацев в дуэте с Душаном Лайовичем из Сербии вышел в 1/8 финала турнира в Торонто (Канада) в парном разряде, обыграв австралийца Алекса де Минора и Кэмерона Норри из Великобритании со счётом 6:4, 6:7 (4:7), [10:8]. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.



Карацев и Лайович 1 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету де Минора и Норри 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 из 6 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал Карацев и Лайович поспорят с победителями встречи между дуэтами Хуберт Хуркач (Польша)/ Янник Синнер (Италия) и Лукаш Кубот (Польша)/ Марсело Мело (Бразилия). В одиночном разряде Аслан Карацев начнёт борьбу в Торонто матчем второго круга с победителем встречи Кэмерон Норри (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия).

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