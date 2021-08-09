Фабио Фоньини вышел на матч в радужной повязке после обвинений в гомофобных ругательствах

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в радужной повязке и напульсниках в первом матче после Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония), где его обвинили в гомофобных ругательствах.

Фабио Фоньини вышел на матч в радужной повязке после обвинений в гомофобных ругательствах

В матче третьего круга олимпийского турнира с россиянином Даниилом Медведевым Фоньини несколько раз произнёс слово «frocio» (итальянское гомофобное оскорбление). Из-за данного инцидента итальянец подвергся критике со стороны общественности, впоследствии он извинился, добавив, что «его жара ударила в голову».

В данный момент Фоньини борется за выход во второй круг «Мастерса» в Торонто (Канада) с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Текущий счёт встречи — 1:0 по сетам в пользу немца.

Фоньини — бывшая девятая ракетка мира, победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде.