Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: наверное, Фоньини был недоволен. Я весь матч ходил и ныл, что жарко

Даниил Медведев: наверное, Фоньини был недоволен. Я весь матч ходил и ныл, что жарко
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в третьем круге олимпийского турнира в Токио итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 6:2, рассказал об отношении к поведению соперника.

«У меня точно не было никаких проблем с Фабио. Я не знаю, что он там говорил по-итальянски, наверное, он был недоволен, но я могу его понять. Я весь матч ходил и ныл, что жарко. Но я это делал не против него, а действительно так чувствовал. Плюс естественно я старался стратегически где-то дать себе больше времени отдохнуть, что-то сделать, чтобы постараться выиграть матч. Поэтому с Фабио у меня проблем нет.

После матча мне показалось, что у него со мной в принципе тоже нет. Не знаю. Может, он сам расскажет. С судьёй у меня в принципе тоже нет проблем. На самом деле то, что я говорил во время матча, если это не было слышно – это хорошо. Если это было слышно – я повторять не буду, потому что это наверное не очень красивые вещи», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».

Новость по теме
Медведев — судье: могу доиграть матч, но могу и умереть. Кто будет нести ответственность?
«Я могу умереть!» Даниил Медведев страдал и мучился, но пробился в 1/4 финала Олимпиады «Я могу умереть!» Даниил Медведев страдал и мучился, но пробился в 1/4 финала Олимпиады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021