Даниил Медведев: наверное, Фоньини был недоволен. Я весь матч ходил и ныл, что жарко

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в третьем круге олимпийского турнира в Токио итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 6:2, рассказал об отношении к поведению соперника.

«У меня точно не было никаких проблем с Фабио. Я не знаю, что он там говорил по-итальянски, наверное, он был недоволен, но я могу его понять. Я весь матч ходил и ныл, что жарко. Но я это делал не против него, а действительно так чувствовал. Плюс естественно я старался стратегически где-то дать себе больше времени отдохнуть, что-то сделать, чтобы постараться выиграть матч. Поэтому с Фабио у меня проблем нет.

После матча мне показалось, что у него со мной в принципе тоже нет. Не знаю. Может, он сам расскажет. С судьёй у меня в принципе тоже нет проблем. На самом деле то, что я говорил во время матча, если это не было слышно – это хорошо. Если это было слышно – я повторять не буду, потому что это наверное не очень красивые вещи», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».