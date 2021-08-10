Бывший тренер Роджера Федерера: он часто бросал свою ракетку и всегда ругался

Бывший тренер Роджера Федерера Мадлен Барлочер рассказала, каким будущая звезда тенниса был в детстве. Мадлен тренировала маленького Федерера в теннисном клубе Basel Old Boys Tennis Club в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

«В Базеле он прогрессировал очень быстро. Внезапно он почувствовал удовлетворение. Затем, когда он начал участвовать в крупных турнирах, Роджер не прогрессировал так быстро. Он часто бросал свою ракетку, всегда ругался, но это удел всех молодых игроков. Как объяснить, что, когда он был моложе, он был так взбудоражен на корте, но сейчас кажется таким спокойным? Это всё благодаря Мирке (Мирослава Вавринец, жена Федерера. — Прим. «Чемпионата»). Роджер всегда говорил, что хочет стать профессионалом. Едва ему исполнилось восемь, он уже говорил о том, что станет номером один», — приводит слова Мадлен Тennis Нead.