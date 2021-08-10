Родители Федерера: мы никогда не видели в нём будущую звезду

Родители швейцарца Роджера Федерера Линетт и Роберт вспомнили, каким был в детстве их сын, отпраздновавший 40-летие 8 августа.
«Роджер был весёлым, активным ребёнком, у него всегда было много друзей. С ним всё время что-то происходило. Сразу было видно, что ему очень хочется двигаться. Кстати, я тоже была такой. Не имеет значения, будет ли это скейтборд, велосипед, стол для пинг-понга или игра в сквош с отцом. Люди часто говорили, каким исключительным был его талант или как хорошо он умел обращаться с мячом с раннего возраста. Но мы не могли даже предвидеть, какого невероятного успеха он добьётся впоследствии», — рассказала Линетт Федерер.
«Мы никогда не видели в нём будущую звезду, поэтому не думали об этом. Долгое время мы просто ждали, чтобы посмотреть, как всё обернётся», — приводит слова Роберта Tennis Head.
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