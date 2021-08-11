Елена Веснина – о серебре Олимпиады-2020: эту медаль я выстрадала

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась эмоциями от выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Веснина в паре с Асланом Карацевым завоевала серебряные награды в миксте.

«Стояла невероятная жара, я никогда не играла при таких условиях. Мне было тем более тяжело, что я участвовала сразу в трёх разрядах, и все матчи проходили на самом пекле. Очень быстро заканчиваются силы, и крайне сложно сохранить себя до финальных матчей. Но всё равно всё получилось, видимо, эти испытания просто нужно было пройти. Эту медаль я выстрадала, а турнир навсегда останется в моей памяти.

Я играла на болеутоляющих с первого дня Игр, потому что получила травму буквально за неделю до начала Олимпиады. И во время турнира у меня появилась ещё одна травма. Она не очень типична для теннисистов, это левое плечо, оно у меня никогда не болело. Особенно тяжело было после нашего микста с Джоковичем. Врачи сказали, что это может быть следствие приёма мужских подач. Всё-таки для девушек такие сильные подачи не типичны, их скорость 200 километров в час. Может, это и привело к травме. Было очень больно играть и в принципе что-то делать левой рукой. Хотя я правша, но всё равно достаточно много ударов приходится делать при помощи левой руки. Рука до сих пор болит и потребуется время на восстановление, неделя, а то и больше. Мне даже пришлось сняться с турниров американской серии», — приводит слова Весниной «Комсомольская правда».