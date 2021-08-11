Хачанов обыграл Карацева в российском дерби на «Мастерсе» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго раунда Хачанов нанёс поражение соотечественнику Аслану Карацеву со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
Хачанов четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Карацев подал семь эйсов, дважды ошибся на подаче и взял четыре подачи соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Хачанов – Карацев на «Мастерсе» в Торонто.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Хачанов сразится с третьей ракеткой турнира – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
Для россиян это первый турнир после Олимпиады-2020, где они завоевали серебряные награды: Хачанов — в одиночном разряде, а Карацев — в миксте.
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