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Хачанов обыграл Карацева в российском дерби на «Мастерсе» в Торонто

Хачанов обыграл Карацева в российском дерби на «Мастерсе» в Торонто
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго раунда Хачанов нанёс поражение соотечественнику Аслану Карацеву со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Хачанов четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Карацев подал семь эйсов, дважды ошибся на подаче и взял четыре подачи соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Хачанов – Карацев на «Мастерсе» в Торонто.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Хачанов сразится с третьей ракеткой турнира – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Для россиян это первый турнир после Олимпиады-2020, где они завоевали серебряные награды: Хачанов — в одиночном разряде, а Карацев — в миксте.

Торонто. 2-й круг
11 августа 2021, среда. 20:45 МСК
Аслан Карацев
22
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		4  
7 9 		6  
         
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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