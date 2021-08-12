Андрей Рублёв ранее не побеждал Джона Иснера. Они встретятся в третьем круге в Торонто
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Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на «Мастерсе» в Торонто под четвёртым номером, в третьем круге сыграет с американцем Джоном Иснером. Во втором раунде Рублёв победил итальянца Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:4), 6:3, а Иснер одолел представителя Чили Кристьяна Гарина (13) — 4:6, 6:3, 6:4.
Ранее 36-летний американец стал победителем турнира ATP-250 в Атланте. Он выиграл уже семь матчей подряд. Рублёв прежде никогда не побеждал Джона Иснера. Они встречались дважды — в 2015 году (Майами) и в 2021-м в Мадриде. В первом случае американец выиграл со счётом 6:3, 6:4, во втором — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4).
Лидером посева в Торонто является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 15 августа.
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