Андрей Рублёв ранее не побеждал Джона Иснера. Они встретятся в третьем круге в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на «Мастерсе» в Торонто под четвёртым номером, в третьем круге сыграет с американцем Джоном Иснером. Во втором раунде Рублёв победил итальянца Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:4), 6:3, а Иснер одолел представителя Чили Кристьяна Гарина (13) — 4:6, 6:3, 6:4.

Ранее 36-летний американец стал победителем турнира ATP-250 в Атланте. Он выиграл уже семь матчей подряд. Рублёв прежде никогда не побеждал Джона Иснера. Они встречались дважды — в 2015 году (Майами) и в 2021-м в Мадриде. В первом случае американец выиграл со счётом 6:3, 6:4, во втором — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4).

Лидером посева в Торонто является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 15 августа.