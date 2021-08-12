Лайович поделился ожиданиями от матча с Руудом, который выиграл 4 турнира ATP-250 за год
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Сербский теннисист Душан Лайович поделился ожиданиями от матча с норвежцем Каспером Руудом в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Торонто (Канада).
«Этот парень выиграл уже много матчей. Мне будет нелегко. Я буду сражаться за каждое очко. Посмотрим, что у меня получится», — приводит слова Лайовича официальный сайт тура.
В 2021 году 22-летний уроженец Осло стал победителем турниров ATP-250 в Кицбюэле, Гштааде, Бостаде и Женеве. Своё последнее поражение в одиночном разряде Каспер потерпел 30 июня в матче первого круга Уимблдона с австралийцем Джорданом Томпсоном со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 2:6. Рууд выиграл уже 13 матчей подряд.
Матч Лайович — Рууд состоится сегодня, 12 августа. Турнир в Торонто завершится 15 августа.
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