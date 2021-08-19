Наоми Осака: с Гауфф всегда очень тяжело играть

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Осака обыграла представительницу США Кори Гауфф со счётом 4:6, 6:3, 6:4.



«С Гауфф всегда очень тяжело играть. Я чувствовала, что сегодня матч был очень зависим от подачи, поэтому я очень рада, что моя первая подача меня не подвела. Я была бы счастлива, если бы смогла всё изменить в первом сете, но я рада, что сделала это во втором. Я больше изучала её и пыталась сохранять спокойствие. Мне казалось, что в последний раз, когда я играла с ней в Австралии, я точно не была спокойна. Сегодня я просто пыталась сохранять хладнокровие и понять, что я могла сделать лучше во время матча», — приводит слова Осаки WTA.

Новость по теме Наоми Осака стартовала на турнире в Цинциннати с победы над Кори Гауфф