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Наоми Осака: с Гауфф всегда очень тяжело играть

Наоми Осака: с Гауфф всегда очень тяжело играть
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Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Осака обыграла представительницу США Кори Гауфф со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«С Гауфф всегда очень тяжело играть. Я чувствовала, что сегодня матч был очень зависим от подачи, поэтому я очень рада, что моя первая подача меня не подвела. Я была бы счастлива, если бы смогла всё изменить в первом сете, но я рада, что сделала это во втором. Я больше изучала её и пыталась сохранять спокойствие. Мне казалось, что в последний раз, когда я играла с ней в Австралии, я точно не была спокойна. Сегодня я просто пыталась сохранять хладнокровие и понять, что я могла сделать лучше во время матча», — приводит слова Осаки WTA.

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