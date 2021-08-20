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Андрей Рублёв обыграл Пэра в трёх сетах и пробился в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

Андрей Рублёв обыграл Пэра в трёх сетах и пробился в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
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Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который завершится 22 августа.

В матче четвертьфинала Рублёв (4) в трёх сетах обыграл представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 39 минут. Рублёв допустил 2 двойные ошибки и успешно использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Пэра 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За право выйти в финал турнира Рублёв (4) поборется с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Цинциннати (м). 1/4 финала
20 августа 2021, пятница. 20:10 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Бенуа Пэр
50
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
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