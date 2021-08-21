Эшли Барти: если хорошо выступлю в Цинциннати, мы с командой пойдём на американские горки

Первая ракетка мира Эшли Барти после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати рассказала, что будет делать в случае успешного результата в США. Теннисистка рассказала о своём возможном визите в парк развлечений, который расположен рядом со стадионом.

«Я стараюсь даже не смотреть в ту сторону. Но мы с командой решили, что если я хорошо выступлю по всем ключевым параметрам, то мы все пойдём кататься на американских горках.

Честно говоря, я ужасно боюсь высоты. Тренер по физподготовке тоже. Так что я не уверена, что мне этого хочется», — сказала Барти в эфире Tennis Channel.

Напомним, в четвертьфинальном матче турнира в Цинциннати Барти одержала уверенную победу над чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Встреча продлилась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.