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Тарпищев рассказал, считает ли стукачеством обвинения Зверева в сторону Циципаса

Тарпищев рассказал, считает ли стукачеством обвинения Зверева в сторону Циципаса
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что он думает по поводу обвинений Александра Зверева в сторону Стефаноса Циципаса. Ранее немецкий теннисист заявлял, что грек получает подсказки по телефону от отца во время перерыва в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

«Если Зверев обвинил Циципаса в получении подсказок по телефону от отца во время перерыва, значит, такое действительно есть. Он же не мог такое выдумать (смеётся). Это нарушение: судьи должны применять меры, чтобы такого не было. Есть же регламент и его надо придерживаться. Со стороны Зверева нет никакого стукачества. Нечестную игру надо пресекать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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