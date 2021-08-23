Людмила Самсонова и Анна Блинкова снялись с турнира в Кливленде

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Анна Блинкова снялись с турнира категории WTA-250 в Кливленде (США).
Блинкова отказалась от продолжения борьбы в матче первого круга с японкой Наги Ханатани после стартового гейма, который остался за соперницей россиянки. Причина отказа Блинковой на данный момент неизвестна. Самсонова же не вышла на корт из-за травм мышц живота, за выход во второй круг она должна была поспорить с представительницей США Бетани Маттек-Сэндс.
Самсонова — 52-я ракетка мира, победительница турнира WTA-500 в Берлине — 2021 (Германия). Блинкова занимает 83-ю строчку в рейтинге WTA.
Ранее с побед стартовали на турнире в Кливленде другие россиянки — Дарья Касаткина (1) и Вера Звонарёва.
Призовой фонд соревнований в Кливленде составил $ 300 тыс., они продлятся до 28 августа.
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