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Дарья Касаткина с победы стартовала на турнире в Кливленде

Дарья Касаткина с победы стартовала на турнире в Кливленде
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира категории WTA-250, который проходит в Кливленде (США).

В стартовом матче первая сеяная Касаткина в двух сетах обыграла представительницу Словении Каю Юван. Встреча продлилась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Касаткиной. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. На счету Юван — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Касаткина сразится с представительницей США Кэти Макнелли, которая ранее обыграла Анну Данилину из Казахстана.

Призовой фонд турнира в Кливленде составил $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.

Кливленд. 1-й круг
23 августа 2021, понедельник. 17:10 МСК
Дарья Касаткина
27
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Кая Юван
109
Словения
Кая Юван
К. Юван
Комментарии
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