Дарья Касаткина с победы стартовала на турнире в Кливленде
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира категории WTA-250, который проходит в Кливленде (США).
В стартовом матче первая сеяная Касаткина в двух сетах обыграла представительницу Словении Каю Юван. Встреча продлилась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Касаткиной. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. На счету Юван — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем раунде Касаткина сразится с представительницей США Кэти Макнелли, которая ранее обыграла Анну Данилину из Казахстана.
Призовой фонд турнира в Кливленде составил $ 300 тыс. Соревнования продлятся до 28 августа.
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