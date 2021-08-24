Рублёв поделился планами относительно российских турниров ATP в Москве и Санкт-Петербурге

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился планами касательно выступлений на российских турнирах.
Напомним, турнир категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт с 18 по 24 октября, соревнования же Открытого чемпионата Санкт-Петербурга (ATP-250) состоятся в период с 25 по 31 октября.
«Я бы хотел приехать и в Москву, и в Петербург, но это будет зависеть от моих выступлений на US Open, в Индиан-Уэллсе и так далее. Потом приму решение. В хорошем случае надеюсь, что сыграю. Я бы с радостью», — приводит слова Рублёва ТАСС.
23-летний Рублёв — победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде, в том числе он брал титулы в Москве (2019 год) и Санкт-Петербурге (2020 год). Ранее Андрей уступил немцу Александру Звереву в борьбе за чемпионство на «Мастерсе» в Цинциннати (США).
- 24 августа 2021
-
00:55
-
00:25
-
00:03
- 23 августа 2021
-
22:47
-
22:16
-
22:00
-
19:48
-
18:41
-
18:36
-
16:34
-
14:21
-
13:50
-
13:14
-
12:28
-
12:01
-
11:27
-
11:00
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:46
-
06:20
-
00:40
- 22 августа 2021
-
22:30
-
22:23
-
21:32
-
21:13
-
20:41
-
16:42
-
16:12
-
15:25
-
14:50
-
14:10
-
13:30
-
13:21