Рублёв поделился планами относительно российских турниров ATP в Москве и Санкт-Петербурге

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился планами касательно выступлений на российских турнирах.

Напомним, турнир категории ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт с 18 по 24 октября, соревнования же Открытого чемпионата Санкт-Петербурга (ATP-250) состоятся в период с 25 по 31 октября.

«Я бы хотел приехать и в Москву, и в Петербург, но это будет зависеть от моих выступлений на US Open, в Индиан-Уэллсе и так далее. Потом приму решение. В хорошем случае надеюсь, что сыграю. Я бы с радостью», — приводит слова Рублёва ТАСС.

23-летний Рублёв — победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде, в том числе он брал титулы в Москве (2019 год) и Санкт-Петербурге (2020 год). Ранее Андрей уступил немцу Александру Звереву в борьбе за чемпионство на «Мастерсе» в Цинциннати (США).