Битва олимпийских чемпионов в финале Цинциннати завершилась разгромом Андрея Рублёва

Разгромом Андрея Рублёва завершилась битва олимпийских чемпионов в финале Цинциннати. Александр Зверев из Германии не оставил российскому теннисисту ни шанса, обыграв его ровно за 1 час.

Драматично сложились оба полуфинала на «Мастерсе» в Цинциннати. В поединке двух россиян — Медведев — Рублёв долгое время доминировал Даниил, посеянный под 1-м номером. Однако в начале 2-го сета Медведев, перемещаясь вдоль задней линии, налетел на камеру, свалил её вместе с оператором и повредил левую руку. Он несколько раз затем вызывал врача на корт, и было видно, что Даниил чувствует себя не в своей тарелке. Он боролся, пытался сделать брейк, но в итоге вначале отдал 2-й сет, а затем и 3-й. Это была первая победа Рублёва над Медведевым за всю историю их личных встреч.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Андрей победил Даниила: «Первые полтора сета Медведев уверенно вёл игру — всё шло к быстрой победе. Даня продолжал нагнетать скорость полёта мяча, но к этой скорости адаптировался Рублёв. Андрей попал в ритм своей игры: в обмене ударов стал превосходить соперника и, как следствие, за счёт моторности смог переломить игру. Если брать отрезок с середины второго сета и до конца игры — это лучший матч Рублёва, который я видел. Даня и Андрей — игроки мировой десятки: разница в классе игры между ними не такая уж большая. То, что Рублёв показал лучшую игру во второй половине… Во многом этому способствовал Медведев: у него были варианты победить ещё во втором сете, когда он несколько раз мог брейкануть, но удача была на стороне Андрея. Если брать класс игры, то оба выглядели очень хорошо. Ничего удивительного в победе Рублёва нет. Если Медведев чуть выше классом, то это не значит, что он всё время должен побеждать».

Во втором полуфинале тоже было 3 сета, и чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. После первого проигранного сета Циципас ушёл в туалет, а Зверев обвинил его в том, что соперник взял с собой телефон, чтобы воспользоваться подсказкой папы-тренера. В итоге вторая партия осталась за греком, а в третьей на тай-брейке сильнее оказался Александр.

Так в финал вышли 3-й и 4-й номера посева — Зверев и Рублёв. Теннисисты знают друг друга с самого детства, очень много играли вместе в юниорских турнирах. Счёт их личных встреч в официальных поединках на уровне ATP перед решающим матчем в Цинциннати был 4-0 в пользу представителя Германии. Причём Андрей так ни разу и не взял у соперника ни сета. Кроме давней дружбы, Рублёва и Зверева связывает ещё одно обстоятельство — они оба олимпийские чемпионы Токио: Александр выиграл золото в одиночке, а Андрей — в миксте.

Шамиль Тарпищев высказал мнение о возможностях соперников по финалу: «Надо учесть, что Зверев на ходу — он выиграл Олимпийские игры. Хотя Андрей тоже выиграл Олимпиаду, но в миксте… У Зверева есть преимущество, так как он лучше подаёт. Андрею нужно держать свою подачу, но для этого надо подавать ровно: в процентном отношении по исполнению первой подачи преимущество у Зверева. Конечно, мы хотим, чтобы Андрей одержал победу. Если Рублёв будет держать подачу, а не сразу же отпустит соперника, то варианты будут: по игре на задней линии он точно не уступает Саше».

Для Зверева воскресный финал в Цинциннати — уже 9-й в карьере на «Мастерсе», причём 4 раза он выигрывал — в Мадриде (2018, 2021), Риме (2017) и Монреале (2017). А вот Рублёв в решающем матче «Мастерса» до этого момента играл лишь однажды — в Монте-Карло-2021 он уступил Стефаносу Циципасу.

С первых же минут матча Зверев начал активные атаки и заставил Рублёва ошибаться. Он повёл сразу с двумя брейками — 4:0. Затем Андрей лишь смог наладить свою подачу, а к чужой так и не подобрался — 6:2 за 28 минут. После перерыва ситуация на корте не изменилась. Александр вновь повёл с двумя брейками — 5:1. Андрею лишь в концовке удалось впервые за матч взять чужую подачу, но он тут снова отдал свою, и на этом битва олимпийских чемпионов завершилась — 6:2, 6:3. Причём ровно за 1 час.

Вот так немец Александр Зверев продолжил победную серию, начатую на Играх в Токио. Он завоевал свой 5-й титул на «Мастерсе», а кроме того, с понедельника обгонит Рафаэля Надаля в рейтинге ATP и станет 4-й ракеткой мира.