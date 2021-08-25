Кербер рассказала, почему Барти является первой ракеткой мира

Немка Анжелика Кербер рассказала, почему Эшли Барти сейчас является первой ракеткой мира. Напомним, австралийская теннисистка выиграла турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
«Я думаю, она играет очень хорошо: начинает играть очень агрессивно, когда это нужно. Знаете, я пыталась вернуться во втором сете в матче с ней в Цинциннати, у меня были шансы, но, да, я думаю, что она действительно хорошо играла в важные моменты и уверенно закончила матч.
Барти невероятно уверена в себе. Она отлично подаёт на протяжении всей игры — я думаю, это ключ всех её побед, её большое оружие.
Она тоже играет очень хитро, знает, куда направить мяч и как играть в напряжённые моменты матча. С другой стороны, её игра сложна, поэтому она сейчас на своём месте», — приводит слова Кербер Tennis World USA.
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