Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Канадка Эжени Бушар назвала Новака Джоковича «нытиком»

Канадка Эжени Бушар назвала Новака Джоковича «нытиком»
Комментарии

Экс пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар неоднозначно высказалась о первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.

Бушар приняла участие в викторине от Tennis Channel, где должна была называть ассоциации на предложенные ей слова. В список также вошли некоторые теннисисты.

Публикация доступна в «инстаграме» Tennis Channel.

Бушар ответила следующим образом:

Федерер – «Роджер»
Надаль – «Зверь»
Джокович – «Нытик»
Бенчич – «Олимпийская чемпионка в одиночном разряде раньше Роджера Федерера. Великолепно!»
Циципас – «Грек».

Напомним, в начале июня 27-летней Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы, Эжени продолжает восстановление.

Бушар – победительница одного турнира WTA. В 2014 году канадская теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году Бушар выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции.

«С 10 лет мы видимся всего пару раз в год». Семейная драма теннисной красотки Эжени Бушар «С 10 лет мы видимся всего пару раз в год». Семейная драма теннисной красотки Эжени Бушар
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021