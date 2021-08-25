Канадка Эжени Бушар назвала Новака Джоковича «нытиком»

Экс пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар неоднозначно высказалась о первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.
Бушар приняла участие в викторине от Tennis Channel, где должна была называть ассоциации на предложенные ей слова. В список также вошли некоторые теннисисты.
Публикация доступна в «инстаграме» Tennis Channel.
Бушар ответила следующим образом:
Федерер – «Роджер»
Надаль – «Зверь»
Джокович – «Нытик»
Бенчич – «Олимпийская чемпионка в одиночном разряде раньше Роджера Федерера. Великолепно!»
Циципас – «Грек».
Напомним, в начале июня 27-летней Бушар провели артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы, Эжени продолжает восстановление.
Бушар – победительница одного турнира WTA. В 2014 году канадская теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году Бушар выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции.
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