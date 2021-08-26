35-летний французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме (США). В третьем круге он обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
«У меня появилась уверенность после победы в первом сете. Я много боролся во втором сете. Даниэль начал играть лучше, был более агрессивным, и я пытался бороться, поэтому для меня было важно выиграть второй сет. В третьем сете никогда не знаешь, что может случиться, так что я действительно доволен тем, как сыграл. Сейчас я хорошо играю. Я выиграл два сложных матча, особенно в таких условиях – очень жарко и влажно, это всегда тяжёлые матчи для всех игроков, но мне удалось победить, и я надеюсь сделать то же самое завтра», — приводит слова Гаске АТР.
За выход в полуфинал турнира Гаске поспорит с Эмилем Руусувуори из Финляндии, обыгравшем соотечественника Ришара Бенуа Пэра.
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
- 26 августа 2021
-
14:02
-
12:50
-
12:32
-
11:39
-
10:57
-
09:52
-
00:54
-
00:38
- 25 августа 2021
-
23:52
-
23:20
-
22:39
-
22:18
-
22:00
-
21:50
-
21:28
-
20:44
-
19:32
-
18:29
-
17:51
-
17:29
-
17:03
-
16:45
-
16:36
-
16:29
-
16:08
-
14:52
-
14:36
-
12:40
-
12:37
-
12:27
-
11:56
-
11:39
-
11:15
-
10:36
-
10:15