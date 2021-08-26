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Ришар Гаске прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме

Ришар Гаске прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме
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35-летний французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме (США). В третьем круге он обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«У меня появилась уверенность после победы в первом сете. Я много боролся во втором сете. Даниэль начал играть лучше, был более агрессивным, и я пытался бороться, поэтому для меня было важно выиграть второй сет. В третьем сете никогда не знаешь, что может случиться, так что я действительно доволен тем, как сыграл. Сейчас я хорошо играю. Я выиграл два сложных матча, особенно в таких условиях – очень жарко и влажно, это всегда тяжёлые матчи для всех игроков, но мне удалось победить, и я надеюсь сделать то же самое завтра», — приводит слова Гаске АТР.

За выход в полуфинал турнира Гаске поспорит с Эмилем Руусувуори из Финляндии, обыгравшем соотечественника Ришара Бенуа Пэра.

Уинстон-Сейлем. 3-й круг
25 августа 2021, среда. 23:30 МСК
Даниэль Эванс
27
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4  
6 		7 7  
         
Ришар Гаске
82
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
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