35-летний французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме (США). В третьем круге он обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:4, 7:6 (7:4).



«У меня появилась уверенность после победы в первом сете. Я много боролся во втором сете. Даниэль начал играть лучше, был более агрессивным, и я пытался бороться, поэтому для меня было важно выиграть второй сет. В третьем сете никогда не знаешь, что может случиться, так что я действительно доволен тем, как сыграл. Сейчас я хорошо играю. Я выиграл два сложных матча, особенно в таких условиях – очень жарко и влажно, это всегда тяжёлые матчи для всех игроков, но мне удалось победить, и я надеюсь сделать то же самое завтра», — приводит слова Гаске АТР.

За выход в полуфинал турнира Гаске поспорит с Эмилем Руусувуори из Финляндии, обыгравшем соотечественника Ришара Бенуа Пэра.