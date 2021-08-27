Латвийский теннисист Гулбис нецензурно обругал систему судейства Hawk-Eye Live на US Open

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис во втором круге квалификации US Open в матче против словака Филипа Горански нецензурно обругал систему автоматизированного судейства Hawk-Eye Live.

В конце второго сета на равном счёте Гулбис не реализовал на подаче соперника четыре матчбола.

«К чёрту (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») эту ерунду (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), лживую, уродскую (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») систему», — закричал на английском латвиец.

Гулбис победил в матче со счетом 6:4, 7:5. За место в основной сетке он поборется с французом Кентеном Алисом.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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