Даниил Медведев: любопытно, как в первом матче US Open на меня отреагирует публика

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от встречи с публикой на US Open – 2021. Напомним, на Открытом чемпионате США – 2019 болельщики неоднократно освистывали поведение Даниила.
«На самом деле, это забавно, потому что сложно спрогнозировать, как на меня отреагирует публика – будут ли на трибунах те же люди и, если да, помнят ли они о 2019-м? Очень интересно, как в первом матче на меня отреагирует толпа.
Я надеюсь, что раз наши отношения закончились на хорошей ноте, в этом году всё пойдёт хорошо. Я люблю публику в Нью-Йорке. 2019 год был потрясающим во всех отношениях. Мне очень любопытно, что будет происходить на трибунах в первом матче. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы показать хороший уровень тенниса и таким образом заставить фанатов поддерживать меня», — приводит слова Медведева Tennis Majors.
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